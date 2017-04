Farah verder in opspraak door niet-geregistreerde injectie

De viervoudig olympisch kampioen kreeg de injectie voor de marathon van Londen. Volgens de regels van Britse antidopingbureau had dit geregistreerd moeten worden.

Robin Chakraverty, voormalig hoofd van de medische afdeling van de Britse atletiekbond, gaf Farah een dosis van 13,5 milliliter L-carnitine. Volgens de dopingregels is deze hoeveelheid toegestaan. Het aminozuur is pas verboden als er binnen zes uur meer dan 50 milliliter wordt toegediend.

Het feit dat de handeling niet is geregistreerd, noemt voorzitter Ed Warner van de Britse bond "onvergeeflijk".

Salazar

Farah traint bij de Amerikaanse coach Alberto Salazar, die onlangs in opspraak kwam door de methodes die hij in zijn trainingscentrum in Portland hanteert.

Het antidopingbureau Usada onderzoekt onder meer of hij zijn atleten rechtmatig L-carnitine toedient. Grote hoeveelheden daarvan hebben volgens de Amerikanen hetzelfde effect als bloeddoping.

Salazar heeft alle aantijgingen ontkend en ook Farah heeft meermaals gezegd dat hij zijn sport op een schone wijze bedrijft. De olympisch- en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter debuteerde in 2014 op de marathon.

Vergeten

Chakraverty, die momenteel als arts werkzaam is bij de Engelse voetbalploeg, vertelde de parlementsleden dat hij destijds de zorg droeg voor 140 atleten en veel reisde om hen bij te staan. "In die immense drukte ben ik vergeten de injectie op de juiste manier te documenteren."

"Als je het niet direct registreert, dan loop je het risico dat je het helemaal vergeet. Dat is in dit geval gebeurd, maar het is geen excuus."