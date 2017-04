Thunder verliest ondanks recordaantal punten Westbrook weer van Rockets

James Harden leidde de Rockets naar een 115-111 zege op de Thunder, waardoor de ploeg uit Texas een 2-0 voorsprong nam in de best-of-seven-serie in de Western Conference.

Met 35 punten had sterspeler Harden een groot aandeel in de overwinning. Het verschil werd pas gemaakt in het vierde kwart. Oklahoma City Thunder werd op zijn beurt opnieuw bij de hand genomen door de uitblinkende Westbrook.

De 28-jarige point guard was met 51 punten, 13 assists en 10 rebounds opnieuw goed voor een NBA-record. Nooit eerder bracht iemand in de play-offs meer punten op het scorebord bij een 'triple-double' (in de dubbele cijfers in drie verschillende categorieën).

Het derde duel in de best-of-seven is in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dan staan de Thunder en Houston Rockets voor het eerst tegenover elkaar in Oklahoma City.

Golden State Warriors

Golden State Warriors won opnieuw van Portland Trail Blazers: 110-81. De stand is nu 2-0 in het voordeel van de ploeg uit Oakland, die vorig jaar in de NBA-finale nog moest buigen voor Cleveland Cavaliers.

Ondanks een weinig overtuigend optreden hadden de Warriors zonder Kevin Durant nauwelijks iets te duchten van de Trail Blazers. Topschutter Stephen Curry kwam tot 'slechts' negentien punten voor de ploeg uit Californië.

Washington Wizards nam een 2-0 voorsprong tegen Atlanta Hawks. John Wall en Bradley Beal droegen met respectievelijk 32 en 31 punten flink bij aan de tweede overwinning (109-101).