Waterpolosters zeker van deelname aan finale World League

Bij een toernooi in het Amerikaanse Sacramento in mei worden de overige startbewijzen verdeeld. De ploeg van bondscoach Arno Havenga speelde zijn laatste groepsduel al eind maart, maar was toen nog niet zeker van deelname aan de finale van het prestigieuze toernooi.

Doordat Rusland dinsdag met 20-11 van Griekenland won en Italië met 12-10 verloor van Hongarije, plaatste Oranje zich als beste nummer twee.

Bondscoach Havenga hoopte voor de laatste speelronde op dit scenario. "Maar ik vind ook dat we het verdiend hebben om door te gaan ten koste van Italië. Wij hadden immers met Rusland en Griekenland twee loodzware tegenstanders, terwijl Italië met Frankrijk in de poule twee vrijwel zekere zeges mocht noteren."

Generale repetitie

Na het verlies tegen Rusland in december in Utrecht was plaatsing voor de superfinale ver weg. "We hebben ons geweldig terug in de race geknokt. Dit geeft veel vertrouwen voor de komende zomer", zei Havenga. Hij kan in China weer een beroep doen op internationals die in de Amerikaanse competitie actief zijn, zoals Maud Megens.

"De superfinale is een prestigieus evenement en een uitstekende generale repetitie voor de WK een maand later in Boedapest. Voorafgaand aan het evenement in Shanghai doen we ook nog mee aan een ander toernooi in China, in Kunshan", aldus Havenga.

"Wedstrijden spelen op hoog internationaal niveau is toch de beste training die er is. Uiteraard hadden we een alternatief programma als we ons niet zouden plaatsen, maar ik ben erg blij dat dat nu de prullenbak in kan."