Chicago Bulls verrast Boston Celtics ook in tweede play-offduel

De 2-0 voorsprong van de Bulls in de eerste ronde van de play-offs om het kampioenschap is tamelijk verrassend, omdat Boston Celtics zich als beste ploeg uit de reguliere competitie in de Eastern Conference wist te plaatsen.

De Bulls eindigden op de achtste plek in het oosten en wisten de play-offs maar net aan te bereiken.

Isaiah Thomas was topscorer bij de Celtics met 20 punten. De point guard van de ploeg uit Boston verloor daags voor de eerste wedstrijd van de play-offs zijn 22-jarige zus bij een auto-ongeluk. Ondanks het familieleed kwam Thomas in de twee duels in actie voor zijn ploeg.

Raptors

Toronto Raptors boekte dinsdag een 106-100 zege op Milwaukee Bucks. Daardoor komt de stand in die play-off op 1-1. Los Angeles Clippers versloeg Utah Jazz met 99-91, waardoor ook daar de stand na twee duels gelijk is.