Fakkeltocht met olympische vlam in november van start

De toorts maakt een tocht van ruim 2000 kilometer en voert langs zeventien steden in Zuid-Korea. Eindstation op 9 februari is Pyeongchang, meldde maandag het organisatiecomité.

Het olympisch vuur wordt traditioneel ontstoken in het Griekse Olympia. Dat gebeurt op 24 oktober. De vlam vliegt dan naar Zuid-Korea, waar op 1 november de ceremoniële estafette met de toorts begint met in totaal 1700 fakkeldragers.

De naam van de sporter die het olympisch vuur in Pyeongchang mag ontsteken tijdens de openingsceremonie, is officieel nog niet bekend.

In Zuid-Korea gaat echter iedereen ervan uit dat kunstrijdster Kim Yuna die eervolle taak mag uitvoeren. Yuna won in 2010 olympisch goud in Vancouver en zilver in 2014 in Sotsji. Ze is een heldin in Zuid-Korea.

De Winterspelen in Pyeongchang beginnen volgend jaar op 9 februari.