Uitblinker Thomas verliest na persoonlijk leed met Celtics van Bulls

Thomas (28) speelde desondanks mee op zondag en de kleine (1.75 meter) point guard nam zijn team met zijn scores bij de hand.

Door alle emoties wilde Thomas na afloop niet met de pers praten. Zijn coach Brad Stevens deed dat wel.

Stevens gaf tegen ESPN aan dat zijn sterspeler zelf de keuze had of hij wilde spelen. "Hij moet doen wat hij zelf wil. Welke keuze hij ook zou maken, we zouden hem steunen."

De spelers van de Celtics wilden het persoonlijk leed van Thomas niet aanwenden als verklaring voor de nederlaag tegen de Bulls, die zich slechts als achtste plaatsten voor de play-offs. "We zoeken nooit naar excuses", zei Celtics-speler Al Horford. "Maar dit was een erg lastige situatie. Ik denk dat we er op de juiste manier mee om zijn gegaan."

"Isaiah ging nog het best van iedereen met de situatie om. We wisten dat hij pijn had, het was niet makkelijk voor hem. We respecteren hem enorm."

Golden State

Golden State Warriors, de verliezend finalist van vorig jaar, begon de play-offs met een 121-109 zege op Portland Trail Blazers.

Washington Wizards was met 114-107 de baas over Atlanta Hawks en Oklahoma City Thunder ging met liefst 118-87 onderuit tegen Houston Rockets.