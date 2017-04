Deurloo ziet kansen aan rekstok bij EK turnen

Hoewel in de nationale selectie al weer veelvuldig over Tokio 2020 wordt gesproken, beseft de Rotterdammer dat er in Roemenië iets te halen valt. “Het is wel een EK, er is best wat te winnen. Goud is mogelijk”, aldus een zelfverzekerde Deurloo.

Deurloo eindigde als vijftiende in de allroundfinale op de Spelen. Het sneeuwde wat onder in de ophef rond de naar huis gestuurde Yuri van Gelder. “Een gebrek aan erkenning? Het doet me niets wat de mensen ervan denken. Ik was in ieder geval de eerste Nederlandse man ooit in de olympische allroundfinale.”

In Stuttgart was hij onlangs met een score van 14,750 de beste aan de rekstok. “Met de oude regels zou dat zelfs 15,250 geweest zijn. Dan zit je bij de EK in de buurt van de medailles.”

Zonderland

Epke Zonderland komt niet in actie bij de EK. Hij geeft de voorkeur aan zijn studie. De olympisch kampioen van Londen liet op YouTube al wel zien niet helemaal stil te zitten. Hij turnde een oefening met een combinatie van twee, gevolgd door een combinatie van drie vluchtelementen.

De EK turnen vinden plaats van woensdag 19 tot en met zondag 23 april.