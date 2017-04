Van Gerwen vond zichzelf waardeloos spelen tegen Wright

Van Gerwen kwam in Liverpool met 6-1 achter tegen de Welshman, maar wist vijf legs op rij te winnen en dwong daarmee alsnog een gelijkspel af. Wright miste tijdens de wedstrijd twee darts voor de wedstrijd.

"Ik had moeten winnen. Een punt is niet genoeg en als je niet wint moet je gefrustreerd zijn over jezelf", zei de wereldkampioen na afloop tegenover De Telegraaf.

"In het begin van de wedstrijd miste in een paar dubbels, ik had 2-1 of 3-0 voor kunnen staan. Daarna moet je dan misschien tevreden zijn met een punt. Ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen dat ik niet heb gewonnen."

Van Gerwen speelt volgende week tegen zijn landgenoot Raymond van Barneveld. "Ik weet niet of ik beter moet spelen dan ik vandaag deed om hem te verslaan. Je weet het nooit met Raymond, want je weet niet welke Raymond er tegenover je staat", aldus van Gerwen.

"Hij is een geweldige speler, maar soms gooit hij gemiddeldes van 94 of 95. Ik gooi meestal wel boven de 100, ook als ik niet geweldig sta te spelen. Volgende week wil ik wat extra's doen. Ik wil uitlopen op de rest."

Negendarter

Van Barneveld ging donderdag met 7-4 onderuit tegen Adrian Lewis, die bij 2-1 een negendarter gooide.

"Petje af voor Adrian", zei Van Barneveld na afloop van die wedstrijd. Het was een fantastische wedstrijd met een negendarter. Zo doen legendes dat. Ik zal een stapje bij moeten zetten in de rest van de Premier League."

Van Gerwen is ondanks het gelijke spel tegen Wright nog wel de koploper in de Premier League met zeventien punten uit elf duels. Van Barneveld is de nummer vier met veertien punten uit twaalf duels.