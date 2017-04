Kromowidjojo en Weertman rekenen op revanche zwemploeg op WK

De 26-jarige Weertman pakte op de 10 kilometer openwaterzwemmen olympisch goud, maar in het bad werd geen enkele medaille veroverd. "In Boedapest komen die er wel weer. We gaan daar Rio wegpoetsen", aldus Weertman, maandag bij de premiere van de zwemdocumentaire 0,03 seconde, voor de camera van NUsport.

Kromowidjojo, de vriendin van Weertman, was een van de zwemsters die slecht presteerden in Rio, nadat ze vier jaar eerder in Londen nog olympisch goud pakte op de 50 en de 100 meter vrije slag. De Groningse ziet dat er een nieuwe talentvolle generatie zwemmers aan komt.

"Door Rio lijkt het voor de buitenwereld alsof het heel slecht gaat met het zwemmen in Nederland, maar ik denk dat het best goed gaat. Er zit veel talent bij de junioren. Hopelijk behoren die over twee, drie jaar tot de wereldtop."

Puts

Een van de jonge zwemmers waar veel van wordt verwacht is de 22-jarige Jesse Puts. Hij wist zich niet te kwalificeren voor Rio, waarna hij in december verraste met goud op de 50 meter vrije slag bij de WK kortebaan in het Canadese Windsor.

"Jesse heeft laten dat hij op de kortebaan tot de wereldtop behoort", vindt Weertman. "Ik weet zeker dat hij het ook als langebaanzwemmer kan. We gaan nog veel van hem zien. En met de 21-jarige Arno Kamminga hebben we nu ook een goede zwemmer op schoolslag. Er komt genoeg aan richting Boedepest.

Weertman heeft zichzelf de wereldtitel als doel gesteld voor Boedapest. "Er zijn maar drie Nederlandse mannen ooit wereldkampioen geworden (Marcel Wouda, Maarten van der Weijden en Puts, red.). Ik wil de vierde worden."

Plezier

Voor Kromowidjojo kan Boedapest weleens haar laatste toernooi worden. De 26-jarige Groningse beslist na de WK of ze doorgaat. "Ik weet het nu nog niet. Maar het plezier in het dagelijk trainen en het beter willen worden is er wel nog steeds, daarom ben ik ook doorgegaan na Rio."

"Ik heb sindsien ook al weer een paar mooie 50 meters laten zien en denk dat ik nog steeds sneller kan dan ik ooit geweest ben. Ik kijk ook uit naar de WK. Ik ga met Ferry strijden om wie daar de beste prestaties neerzet."

De WK zwemmen begint op 14 juli en duurt tot en met 30 juli.