Davis Cup-team loot Tsjechië in strijd om plek in Wereldgroep

Het team van captain Paul Haarhuis speelt thuis en de wedstrijden staan in het weekend van 15 tot en met 17 september op het programma. Het is nog niet bekend in welke stad het duel gespeeld wordt en wat de ondergrond zal zijn.

Nederland lijkt op papier niet de favoriet tegen de Tsjechen, die de Davis Cup in 2012 en 2013 wonnen. De ploeg van coach Jaroslav Navratil heeft met Tomas Berdych een wereldtopper ter beschikking.

De 31-jarige Berdych haalde in zijn loopbaan op alle vier Grand Slam-toernooien minimaal de halve finale. Momenteel is hij de nummer dertien van de wereld. De 23-jarige Jiri Vesely is op de 53e plek de tweede Tsjech. De enige Nederlander in de top 100 is Robin Haase (48).

Het Nederlands team plaatste zich zondag voor de play-off door af te rekenen met Bosnië-Herzegovina (3-1). Haase haalde in zijn partij tegen Damir Dzumhur het beslissende punt binnen. Thiemo de Bakker, de nummer 480 van de wereld, was in Zenica door Haarhuis aangewezen als de andere enkelspeler van Nederland.

Pittig

Haarhuis beseft dat Nederland zwaar geloot heeft, maar is blij dat zijn team eindelijk weer eens in eigen land speelt. "We speelden in 2014 voor het laatst thuis, tegen Kroatië", weet Haarhuis, die begin dit jaar Jan Siemerink opvolgde als captain.

"Het is super dat we eindelijk weer voor eigen publiek kunnen spelen. Maar Tsjechië is een zeer sterke tegenstander, dus het zal een pittige wedstrijd worden."

Oranje kan bovendien weinig moed putten uit de historie. Nederland en Tsjechië speelden zes keer eerder tegen elkaar en vijf keer wonnen de Tsjechen. In 2014 speelden de twee landen voor het laatst tegen elkaar en toen was Tsjechië met 3-2 te sterk. Dat was tevens de laatste wedstrijd van Nederland in de Wereldgroep.