Schippers in juni te bewonderen op FBK Games

"Ik vind het geweldig om voor eigen publiek te lopen", legt Schippers in De Telegraaf uit waarom ze komende zomer op de grootste internationale topwedstrijd in Nederland te bewonderen is.

"Iedereen is zo enthousiast en dat geeft mij een enorm goed gevoel, al vanaf het moment dat je het stadion binnenkomt. Je weet dat de mensen voor jou daar zitten. Hoe voller het zit en hoe meer herrie iedereen maakt, hoe beter het voor mij is. Dat geeft mij gewoon een kick."

De laatste keer dat Schippers in Nederland in actie kwam, was op het EK van vorig jaar in Amsterdam, waar ze de 100 meter op haar naam schreef.

Schippers is op dit moment op trainingskamp in Florida en maakte daar vorige week indruk door tijdens haar eerste wedstrijd van het outdoorseizoen als slotloopster een razendsnelle tijd neer te zetten op de 4x200 meter estafette.

Krachthonk

Het gaf de regerend wereldkampioene vertrouwen voor de rest van het jaar. "Ik ben nu heel lekker aan het trainen. Het voelt zeer goed. Ik voel me sterk en ik ben ook veel sterker geworden in het krachthonk. Ook het lopen gaat een stuk lekkerder."

"Het voelt wel gek dat ik geen indoor heb gedaan, maar ik ben wel klaar om weer te gaan racen. Ik hoop in 2017 mijn persoonlijk op de 100 meter te verbeteren en het liefst onder de 10.80. Je moet de lat hoog leggen."

Schippers neemt eind deze week op de Bahama's deel aan de WK estafette en komt op 5 mei in Doha voor het eerst in actie op het individuele vlak. Ze kruist daar op de 200 meter de degens met onder anderen olympisch kampioene Elaine Thompson.