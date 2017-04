Burger voor het eerst in een jaar naar tweede ronde WTA-toernooi

Het was voor de 24-jarige Burger haar eerste succes op de WTA Tour sinds februari 2016. Destijds bereikte ze de kwartfinales van het toernooi in Rio de Janeiro.

De huidige nummer 171 van de wereld moest de openingsset op het Colombiaanse gravel aan Maria laten, die op plek 107 van de mondiale ranking staat.

Met winst in het tweede bedrijf kwam Burger, die zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi had geplaatst, terug in de partij.

In de derde set moest ze een vroege break toestaan, maar die maakte ze ongedaan. Op 5-3 kreeg Burger de kans om de partij uit te serveren, maar dat lukte niet. Een game later trok ze alsnog de partij naar zich toe.

In de tweede ronde wacht mogelijk een confrontatie met landgenote Kiki Bertens, die in Colombia als eerste is geplaatst. Bertens speelt in de eerste ronde tegen de Servische Nina Stojanovic.