Achttien zwemmers zeker van WK langebaan in Boedapest

Vijf Nederlandse zwemsters en drie Nederlandse zwemmers hebben zich op een individueel nummer geplaatst voor de WK in de Hongaarse hoofdstad. De overige tien mogen uitkomen op een estafettenummer, meldt de zwembond maandag.

Er zouden nog namen bij kunnen komen, want zwemmers krijgen tot 26 juni de tijd om zich te kwalificeren op individuele startplekken waar nu nog geen Nederlander zich voor heeft geplaatst. De Swim Cup in Eindhoven van vorige week was de laatste mogelijkheid voor 'reguliere' plaatsing voor de WK.

"Het team in Boedapest is een sterk team met onze bekende gezichten, maar ook een aantal debutanten die afgelopen seizoen een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt. Met dit team kunnen we op verschillende fronten meestrijden in de finales", zegt hoofdcoach Marcel Wouda.

Bij de vorige WK langebaan, in 2015 in het Russische Kazan, veroverde Nederland vier zilveren medailles in het bad: Kromowidjojo op de 50 vrij, Sharon van Rouwendaal op de 400 vrij, de 4x100 vrij-estafette voor vrouwen en de 4x100 vrij-estafette voor gemengde teams.

De selectie voor de openwaterzwemmers wordt op 5 juni bekendgemaakt. Het toernooi in het 50-meterbad van Boedapest begint op 23 juli, de openwaterzwemmers komen een week eerder in actie.

Nederlandse selectie WK langebaan:

Vrouwen: Ranomi Kromowidjojo (50 en 100 vrij, 50 vlinder), Femke Heemskerk (100 en 200 vrij), Kira Toussaint (50 rug), Maaike de Waard (50 rug, 50 vlinder), Marrit Steenbergen (200 vrij), Maud van der Meer, Kim Busch, Robin Neumann, Esmee Vermeulen, Marjolein Delno (allen estafette(s)).

Mannen: Arno Kamminga (50 en 200 school), Jesse Puts (50 vrij), Mathys Goosen (50 vlinder), Ferry Weertman, Kyle Stolk, Maarten Brzoskowski, Stan Pijnenburg, Ben Schwietert (allen estafette(s)).