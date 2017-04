Garcia denkt dat idool Ballesteros hem van boven hielp bij Masters

"Ik weet zeker dat hij me van bovenaf wat hulp heeft geboden", zei Garcia in z ijn groene jasje, de traditionele trofee voor de winnaar van de eerste major van het jaar.

"Het schoot tijdens de slotronde absoluut een aantal keer door mijn hoofd dat het vandaag de verjaardag van Seve was."

De 37-jarige Garcia is de derde Spaanse winnaar van Masters in het Amerikaanse Augusta na de in 2011 overleden Ballesteros (1980 en 1983) en José Maria Olazabal (1994 en 1999).

Olazabal liet vorige week, voor de start van de eerste ronde van de Masters, een briefje achter voor Garcia. "Je weet wat je moet doen", schreef de tweevoudig majorwinnaar. "Geloof in jezelf."

Volgens Garcia zorgden die woorden voor inspiratie. "Olazabal en Ballesteros zijn mijn golfidolen sinds ik heel, heel klein ben. Het is fantastisch om nu in één adem met hen genoemd te kunnen worden."

Garcia boekte de grootste zege uit zijn carrière door de Britse olympisch kampioen Justin Rose te verslaan op de eerste hole van de noodzakelijke play-off.

De nummer zeven van de wereld maakte zo een einde aan achttienjarige strijd om een van de vier grootste golftoernooien op zijn naam te schrijven.

Garcia gold tot zondag als de golfer die in de meeste majors was gestart als prof (70) zonder ooit een keer te winnen. De Spanjaard was er heel vaak dichtbij met zes podiumplekken, twaalf keer top vijf en 22 keer top tien.

"Ik heb me vaak afgevraagd of het me ooit zou lukken, een major winnen. Want ik heb genoeg kansen gehad", aldus Garcia. "Maar de laatste tijd stond ik er anders in, positiever. Accepteren dat het zo is. En dan lukt het nu, ongelooflijk.''