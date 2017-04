Westbrook verbetert 55 jaar oud NBA-record met 42e 'triple-double'

De point guard van Oklahoma City Thunder was op bezoek bij Denver Nuggets (105-106 winst) goed voor vijftig punten, zestien rebounds en tien assists. In de slotseconde besliste hij de wedstrijd met een driepunter. De play-offs zijn daardoor voor de Nuggets definitief uit het zicht.

"Ik oefen dit schot voor elke wedstrijd", zei de 28-jarige Westbrook na het duel over zijn winnende score. "Dat record is ongelooflijk, ik heb niet eens durven dromen dat ik het in handen zou krijgen."

In het vierde kwart van de wedstrijd kreeg Westbrook het record definitief in handen toen hij zijn tiende assist leverde. Het kwam hem op een staande ovatie van het publiek in Denver te staan.

Westbrook trad zaterdag al in de voetsporen van Robertson door zich ervan te verzekeren dat hij het NBA-seizoen af zal sluiten met gemiddeld een 'triple-double'. Daarmee is hij de tweede speler na NBA-legende Robertson die dat presteert.

Cavaliers

Titelverdediger Cleveland Cavaliers leek tegenstander Atlanta Hawks in een wurggreep te hebben, maar de thuisploeg verslapte in het vierde kwart en zag een voorsprong van 26 punten verdwijnen.

De Hawks wonnen zelfs na verlenging met 125-126. De regerend NBA-kampioen leunde op Kyrie Irving (45 punten) en LeBron James (32 punten), maar hun scores waren niet afdoende om de Hawks te stuiten.

Bij de winnende ploeg was Paul Millsap topscorer met 22 punten.