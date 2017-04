Garcia boekt bij Masters in Augusta eindelijk eerste majorzege

Garcia versloeg de Engelsman Justin Rose in een play-off die noodzakelijk was geworden omdat beide golfers na vier dagen en 72 holes exact gelijk waren geëindigd (-9).

Voor de Spanjaard is de zege in Augusta de grootste triomf in zijn lange loopbaan als prof die in 1999 begon.

Het is de eerste major die Garcia wint in 74 deelnames (71 als prof). Niemand had ooit zo vaak als professional deelgenomen aan een van de vier grootste golftoernooien (Masters, US Open, Brits Open en PGA Championship) zonder een overwinning te boeken. Hij werd vier keer tweede bij een major en en eindigde liefst 22 keer in de top tien.

Het was de eerste play-off op een major voor de 36-jarige Rose. Garcia verloor in 2007 zijn enige eerdere play-off op het Brits Open van 2007. De Ier Padraig Harrington was toen de sterkste. Deze keer won Garcia wel door op de eerste extra hole een birdie te noteren tegenover een bogey voor Rose.

​Pieters

Op de laatste reguliere hole - ook de achttiende - miste Garcia nog een relatief makkelijke putt die hem aan de zege kon helpen.

Grote namen als Rickie Fowler en Rory McIlroy kwamen er op de slotdag van Augusta niet meer aan te pas.

De Belg Thomas Pieters, die vrijdag nog gedeeld eerste stond, maakte liefst zes birdies tijdens zijn laatste ronde. Daarmee eindigde hij gedeeld vierde samen met Matt Kuchar. De Zuid-Afrikaanse oud-winnaar Charl Schwartzel werd derde.

Bomen

Garcia had in de beslissende play-off met Rose een tegenstander van formaat. De Engelsman won in 2013 het US Open en is de olympisch kampioen van 2016 in Rio de Janeiro.

De afslag van Rose bij de eerste hole gaf Garcia echter vertrouwen. De bal vloog vanaf de tee tussen de bomen en belandde naast de fairway.

Garcia kreeg de bal wel op de fairway en na een goede slag richting de green verzilverde hij de belangrijkste putt uit zijn loopbaan.