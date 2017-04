Mousasi wint op controversiële wijze vijfde MMA-gevecht op rij

Door zijn reeks overwinning stelt de 31-jarige Mousasi zich nadrukkelijk kandidaat voor een titelgevecht tegen de Britse wereldkampioen Michael Bisping in de middengewichtsklasse bij de UFC 210.

De winst van Mousasi tegen de Amerikaan Weidman kwam op een merkwaardige manier tot stand. Nadat de Nederlander zijn tegenstander enkele kniestoten had gegeven, oordeelde de scheidsrechter in eerste instantie dat er sprake was van een ongeoorloofde actie.

Bij nadere bestudering bleek echter dat Mousasi volgens de regels had gevochten. Doordat de wedstrijd door de genomen beslissing al ten einde was, werd hij tot winnaar uitgeroepen.

Nummer vijf

Mousasi is erop gebrand om na Bas Rutten (1999) en Germaine de Randamie (2017) de derde Nederlandse UFC-wereldkampioen te worden.

Sinds 2014 komt de in Iran geboren Nederlander uit in de middengewichtsklasse, voor vechters tussen de 77 en 84 kilogram. Inmiddels is Mousasi de nummer vijf van de wereld in zijn gewichtsklasse.