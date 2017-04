Nederlandse UFC-vechter Mousasi jaagt op wereldtitel en waardering

Het kooigevecht in Buffalo is een belangrijke wedstrijd voor Mousasi. Als hij Chris 'All-American' Weidman verslaat, betekent dat zijn vijfde zege op rij, waarmee hij zich nadrukkelijk kandidaat stelt voor een titelgevecht tegen de Britse wereldkampioen Michael Bisping.

Dat hij zaterdag zal winnen van Weidman, lijdt voor Mousasi (31) geen twijfel. "Ik vind dat ik qua scherpte en gevoel beter ben dan Weidman", spreekt hij zelfverzekerd tegen NUsport. "Mijn voetenwerk is beter, ik heb betere handen en een beter afstandsgevoel. Ik heb mezelf goed voorbereid en ben er heilig van overtuigd dat ik ga winnen."

De successen van Mousasi en bijvoorbeeld de UFC-wereldtitel van Germaine de Randamie bij de vrouwen eerder dit jaar, geven de MMA een boost in Nederland. De sport krijgt vooralsnog echter te weinig aandacht vindt Mousasi, die sinds zijn vierde in Nederland woont.

Erkenning

"MMA is nog niet echt populair in Nederland", verzucht de UFC-vechter. "Het komt niet vaak op tv, de media besteden er weinig tot geen aandacht aan. Sommige mensen weten niet eens wat het is. Dat is jammer, want er zijn veel Nederlanders die het momenteel goed doen."

Ook voor zijn eigen succes mist Mousasi erkenning. Zijn sterke serie staat buiten kijf, maar in Nederland is hij nauwelijks bekend, wellicht zelfs de minst bekende UFC-atleet.

"Dat is niet mijn drive, uiteindelijk kom ik er wel. Maar het is wel vervelend dat er zo weinig waardering is voor mijn prestaties, als je kijkt wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik vecht al heel lang mee, sta al zo lang in de top tien."

Rotterdam

Begin september zal voor de tweede keer de UFC Fight Night in de Ahoy Rotterdam plaatsvinden. Mousasi, sinds 2013 verbonden aan de UFC, hoopt erbij te zijn.

"Vorige keer in Rotterdam stond het publiek massaal achter de eigen vechters, die er ook mooie wedstrijden van maakten. Ik was er toen helaas niet bij, de kaart was al gevuld. Het is zeker één van mijn doelen om nog eens in Nederland te vechten, maar vooral om de wereldtitel hier naartoe te halen."

Mousasi werd in Iran geboren uit Armeense ouders, maar de familie ontvluchtte dat land als gevolg van de Iran-Irakoorlog, waarna hij in Leiden terecht kwam. Juist aan Nederland, waar hij begon met judo, boksen en kickboksen wil hij laten zien wie hij is.

"Als de UFC vaker naar Nederland komt, zullen de Nederlandse vechters gemotiveerd zijn om zich voor eigen publiek te laten zien. Allemaal zouden we wel 'op de kaart' willen staan tijdens een event hier."

Wachten op een kans

Sinds 2014 komt de Nederlander van Armeense afkomst uit in de middengewichtsklasse, voor vechters tussen de 77 en 84 kilogram. Die switch heeft hem geen windeieren gelegd. Inmiddels is Mousasi de nummer vijf van de wereld in zijn gewichtsklasse.

Wereldkampioen Bisping is al bekritiseerd dat hij hoog ingeschaalde tegenstanders zou mijden. Mousasi kan het zich ergens wel voorstellen. "Hij gaat waarschijnlijk binnenkort met pensioen en wil eerst geld verdienen."

"Prima, maar de sport moet wel eerlijk blijven. Hij vecht nu tegen jongens waarvan hij weet dat hij ze kan verslaan. Het wordt afwachten wat hij doet, er staan veel kandidaten klaar om zijn titel over te nemen, onder wie ik. Maar eerst moet ik zaterdag winnen."

Wereldtitel

Mocht het vóór het pensioen van Bisping (38) nog komen tot een gevecht tussen de Britse titelhouder en de Nederlandse uitdager, dan acht Mousasi zich kansrijk. "Ik zou zeker de favoriet zijn. Van de top vijf is hij momenteel eigenlijk de minste."

"Staand ben ik veel beter en op de grond is hij niet goed genoeg om het mij echt lastig te maken. Ik ben heel allround, heb meer wapens tot mijn beschikking dan hij. Ik zou er honderd procent klaar voor zijn."

"Ik moet het blijven laten zien, totdat ze niet om me heen kunnen", beseft Mousasi. Het gevecht tussen Mousasi en Weidman op UFC 210 in het KeyBank Center in Buffalo begint in de nacht van zaterdag op zondag rond 4.00 uur Nederlandse tijd.