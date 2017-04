Kromowidjojo, De Waard en Toussaint zwemmen WK-limiet in Eindhoven

Kromowidjojo en De Waard eindigden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion als eerste en tweede in de series van de 50 meter vlinderslag. Met respectievelijk 25,84 en 26,02 doken beide zwemsters ruim onder de limiet (26,33).

De Waard was eerder op de ochtend de snelste vrouw op de 50 meter rugslag in 27,96. De 20-jarige zwemster dook daarmee net als eind vorig jaar bij de Swim Cup in Amsterdam onder de kwalificatie-eis voor de WK (28,35).

Kira Toussaint kwam donderdag tot een tijd van 28,13, waardoor ze zich op de 50 rug als tweede Nederlandse plaatste voor het titeltoernooi in Hongarije.

Heemskerk

De Swim Cup in Eindhoven is de laatste mogelijkheid voor de Nederlandse zwemmers en zwemmers om zich te kwalificeren voor de WK in Boedapest.

Kromowidjojo (50 en 100 meter vrije slag), Femke Heemskerk (100 en 200 vrij), Arno Kamminga (200 meter schoolslag) en Jesse Puts (50 vrij) hebben al voldaan aan een limiet.

Kamminga tikte op de eerste dag van de Swim Cup in Eindhoven als snelste aan in de series van de 200 school. Met 2.12,27 was hij wel wat langzamer dan zijn Nederlandse record van vorig jaar december (2.10,98), waarmee hij voldeed aan de WK-limiet voor jongeren.

Puts eindigde in 25,41 als tweede in de series van de 50 meter rugslag. De WK-limiet staat op deze afstand op 25,21.