Westbrook komt rebound tekort om NBA-record te verbeteren

Dinsdag noteerde de 28-jarige Westbrook tegen Milwaukee Bucks zijn 41e triple double (dubbele cijfers in de drie belangrijkste categorieën: punten, rebounds en assists). Daarmee evenaarde hij het record van de inmiddels 78-jarige Robertson, die in zijn topseizoen voor Cincinnati Royals speelde.

Vrijdag is alweer de volgende kans voor Westbrook om het record alleen in handen te krijgen. Oklahoma City Thunder, dat al zeker is van een plek in de play-offs, speelt dan tegen Phoenix Suns de volgende wedstrijd in de Western Conference.

Ondanks dat Westbrook niet tot een triple-double kwam tegen Memphis Grizzlies won de 'Thunder' woensdag wel in het FedExForum in Memphis. Het werd 100-103. Westbrook noteerde 45 punten, negen rebounds en tien assists. Hij kwam wel tot een persoonlijk record van acht driepunters in één wedstrijd.

Cleveland Cavaliers

In de Eastern Conference won titelverdediger Cleveland Cavaliers woensdag de topper tegen Boston Celtics met met 114-91.

Bij de 51e zege van het seizoen van Cleveland kwam sterspeler LeBron James tot 36 punten en tien rebounds. De 'Cavs' hebben nu één keer meer gewonnen dan Boston, dat tweede staat.