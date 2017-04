Nederland boekt tegen Rusland eerste overwinning op WK curling

Door de zege steeg Nederland naar de elfde plaats. Rusland is op de twaalfde plaats de nieuwe hekkensluiter.

Overigens kan de ploeg van 'skip' Jaap van Dorp met nog twee wedstrijden te gaan niet meer door naar de halve finales. De Nederlandse mannen sluiten het WK donderdag af tegen Zweden en de Verenigde Staten.

Ook voor een olympisch ticket is Nederland, dat voor het eerst sinds 1994 deelneemt aan een WK, niet meer in de race. In totaal worden er in Edmonton zeven plekken verdeeld voor Pyeongchang. Eind dit jaar kan Nederland bij het olympisch kwalificatietoernooi in Tsjechië nog wel een olympisch ticket veroveren. Oranje deed nog nooit mee aan de Spelen.

Controle

Tegen de Russen besliste Oranje woensdag de wedstrijd in het het laatste en tiende end. Eerder op de dag was nog met 8-3 van gastland Canada verloren.

Na de zege op Rusland was Van Dorp blij dat de eerste punten eindelijk binnen zijn. Ondanks het kleine verschil hield de skip de hele wedstrijd vertrouwen in een goede afloop.

"Ik denk dat we sowieso een goede wedstrijd hebben gespeeld", zei Van Dorp. "We begonnen vrij defensief, dus dan kun je niet veel druk op de tegenstander zetten, maar we wisten dat we de controle hadden en beter in het spel zaten."

"Het was nog even spannend, maar we maakten de dubbel en dat was een mooie manier om mee te eindigen."