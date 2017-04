Rico Verhoeven doet mee aan kickboksgala in Den Bosch

Destijds trok Verhoeven in de König Pilsener Arena in Oberhausen aan het langste eind tegen Hari. De Nederlandse Marokkaan gaf in de tweede ronde op wegens een armblessure.

Verhoeven is als headliner gestrikt voor het kickbocksgala, dat wordt georganiseerd door profbond Glory. Het is nog niet bekend tegen wie de wereldkampioen zwaargewicht het opneemt.

Eerder was al bekend dat Robin van Roosmalen meedoet aan het toernooi in Den Bosch. De voormalig wereldkampioen licht- en vedergewicht neemt het als headliner in de SuperFight Series op tegen Petchpanomrung Kiatmookao uit Thailand.