Van Barneveld kijkt uit naar kraker tegen 'zwaar vermoeide' Taylor

"De laatste vier wedstrijden heb ik allemaal gewonnen, dus ik ben tevreden met mijn huidige vorm. En als ik tevreden ben met mezelf, dan is Raymond van Barneveld gevaarlijk", aldus de Nederlander op de site van profbond PDC.

Van Barneveld neemt het donderdag eerst op tegen Phil Taylor en treft later op de avond nog James Wade. De Premier League-winnaar van 2014 kijkt vooral uit naar de kraker tegen Taylor, die eerder dit jaar meldde aan zijn laatste jaar bezig te zijn.

"De laatste paar keer dat ik hem heb gezien, lees ik een soort berusting van zijn gezicht af", zei Van Barneveld tegen Sky Sports. "Het klinkt misschien raar, maar je kan zien dat het voor hem mooi is geweest na al die jaren. Taylor is na al die jaren ongelooflijk vermoeid geraakt. Hij kan nog maar dertig tot veertig procent geven in een partij."

In de derde speelronde van de Premier League op 16 februari in Leeds namen beide darters het ook al tegen elkaar op. Destijds was Taylor, momenteel vijfde in het klassement, nog met 7-4 te sterk.

Van Barneveld staat momenteel derde in het klassement met twaalf punten, twee minder dan lijstaanvoerder Michael van Gerwen.

Van Gerwen

De Brabander neemt het donderdag in Dublin op tegen James Wade, de huidige nummer zeven in het klassement. Hoewel Van Gerwen vorige week tegen Dave Chisnall (7-1) zijn grootste zege dit toernooi boekte, is de titelverdediger nog niet tevreden.

"Ik heb dit seizoen oké gespeeld, maar er valt nog veel meer uit te halen", aldus Van Gerwen. "Dat ga ik ook nodig hebben in de rest van dit toernooi. Ik moet gewoon in mezelf blijven geloven en mijn prestaties een goed vervolg geven."

Jelle Klaasen haalde in de eerste negen speelronden slechts drie punten en ligt al uit het toernooi.