Gouden springruiter Nick Skelton zet punt achter carrière

Hij doet dat met Big Star, het paard waarmee Skelton in Brazilië het grootste succes uit zijn loopbaan behaalde.

Skelton won in zijn loopbaan ontelbare medailles. Zo was hij in 1995 de sterkste in de finale van de wereldbeker, werd hij met de Britse equipe driemaal Europees en eenmaal olympisch kampioen.

Door de jaren heen verscheen hij ook in vrijwel alle grote hippische evenementen in Nederland aan de start.

Bijna verlamd

In 2000 leek Skeltons carrière voorbij nadat hij bij een zware val zijn nek brak en bijna verlamd raakte. Twee jaar later keerde de Brit verrassenderwijs terug in het zadel.

Zijn laatste optreden tot nu toe was een internationale wedstrijd in Toronto, in november vorig jaar.