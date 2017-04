Elfstedentochtwinnaar Jan W. van der Hoorn (93) overleden

Van der Hoorn kwam op 8 februari 1947 na 200 kilometer als vijfde over de finish in Leeuwarden. Vanwege het slechte ijs en enorme kou, volbrachten maar weinig mensen de schaatstocht in Friesland volgens de officiële regels. Na afloop kreeg de organisatie veel protesten binnen.

Na vele onderzoeken en gesprekken werden veel schaatsers uit de uitslag gehaald, onder wie de eerste vier: Jan Bosman, Klaas Schipper, Jeen Nauta en Jaap Wijnia. Tegen de toen 23 jarige Van der Hoorn waren geen klachten van valsspelerij ingediend, zodat hij vijf weken later alsnog tot winnaar werd uitgeroepen van de negende editie van de tocht.

Ook tijdens de editie in 1954 reed Van der Hoorn voorin. Hij kwam samen met Wijnia en Lamberts als zevende, achtste en negende hand in hand over de finish.

Tijdens zijn derde Elfstedentocht, in 1963, haalde Van der Hoorn de finish niet. Hij gaf in de barre omstandigheden op na diverse valpartijen. In 1985, 1986 en 1997 deed Van der Hoorn nog mee als toerrijder.

Drie winnaars

Door de dood van Van der Hoorn zijn er nog drie winnaars van de Elfstedentocht in leven: Reinier Paping (86), de winnaar in 1963, Evert van Benthem (58) die in 1985 en 1986 won en de laatste winnaar Henk Angenent (49) in 1997. In oktober 2014 overleed Jeen van den Berg, die in 1954 de snelste was.

Jan W. van der Hoorn was een neef van Jan van der Hoorn, die een van de vijf 'winnaars' was van de Elfstedentocht van 1956. Hij overleed in november 2016 op 85-jarige leeftijd. Het vijftal besloot na de zware tocht van 14 februari 1956 om niet om de zege te sprinten, waardoor er niemand als winnaar werd aangewezen.