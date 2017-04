Westbrook evenaart met 41e 'triple double' NBA-record Robertson uit 1962

De point guard haalde tegen Milwaukee Bucks opnieuw de dubbele cijfers in de drie belangrijkste categorieën: 12 punten, 13 rebounds en 13 assists.

"Het was een speciale avond, die ik niet snel zal vergeten", reageerde Westbrook, die flink bijdroeg in de zege van 110-79 op de Bucks. "Ik ben vereerd, zeker omdat het in Oklahoma City gebeurd is, voor onze eigen fans."

Westbrook speelde in de Chesapeake Energy Arena in Oklahoma City slechts 27 minuten mee tegen de Bucks. Donderdag krijgt hij de kans om het record van Robertson, die zijn record vestigde in dienst van Cincinnati Royals, te verbeteren. Oklahoma City speelt dan tegen Memphis Grizzlies.

Golden State

Golden State Warriors boekte tegen Minnesota Timberwolves zijn 64e zege van dit seizoen. Het werd 121-107 met Klay Thompson als topscorer voor de Warriors. Hij maakte 41 punten.

Titelverdediger Cleveland Cavaliers rekende af met Orlando Magic: 122-102. Kevin Love was goed voor 28 punten. Vedette LeBron James leverde een triple-double af: 18 punten, 11 rebounds en 11 assists.

San Antonio Spurs had een verlenging nodig om te winnen van Memphis Grizzlies: 95-89. Kawhi Leonard was de uitblinker bij de Spurs met 32 punten.