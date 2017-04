Curlingteam na zeven duels nog zonder zege op WK

Nederland heeft net als Rusland zijn eerste zeven duels verloren op het WK in Edmonton, waar veel punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. Aan de hand van die ranglijst kunnen ploegen zich plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Pyeongchang.

Vooral tegen Zwitserland was de ploeg van 'skip' Jaap van Dorp in de nacht van dinsdag op woensdag dicht bij een zege. Na het negende end stond er een 6-6 stand op het bord, maar in het tiende end maakte Zwitserland het verschil: 9-6.

Ondanks de serie nederlagen blijft Van Dorp positief. "Het WK is geweldig, we houden van het vele publiek hier. Veel mensen zijn respectvol naar ons en moedigen ons aan."

"De Canadese fans zien dat we hard werken en dat we in sommige wedstrijden dicht bij een zege zitten", vertelt Van Dorp. "We horen echt thuis op dit WK."

Op woensdag hervat Nederland het WK met duels tegen gastland Canada en mede-hekkensluiter Rusland. De laatste wedstrijden in de groepsfase zijn op donderdag.