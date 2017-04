IJshockeyers boos op besluit NHL om niet naar Winterspelen te gaan

"De ijshockeyers zijn buitengewoon teleurgesteld en het pertinent oneens met deze kortzichtige beslissing van de NHL", schrijft de spelersvakbond van de NHL in een verklaring.

"De hinder die de Olympische Spelen met zich meebrengt voor het speelschema van volgend seizoen, is een kleine prijs in vergelijking met de mogelijkheid om onze sport te tonen op internationaal niveau."

Maandag besloot de NHL bij het opstellen van het programma geen rekening te houden met de Winterspelen in Pyeongchang. Tot woede van de spelers, die juist graag voor hun land willen uitkomen.

Clubeigenaren binnen de NHL willen niet dat de competitie drie weken stilligt tijdens de Spelen omdat ze dan inkomsten mislopen. Gesprekken met de internationale ijshockeybond en het internationaal olympisch comité (IOC) over vergoedingen voor de internationals liepen onlangs op niets uit.

Groei

Met de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang en van 2022 in Peking liggen er volgens de spelersvakbond grote kansen op de Aziatische markt. "Er ligt een unieke mogelijkheid voor de sport met de Spelen van 2018 en 2022, die allebei in Azië worden gehouden."

"De NHL kan wel denken dat het met deze beslissing het Internationaal Olympisch Comité of de spelers treft, maar het belemmert bovenal de groei van onze geweldige sport", benadrukt de spelersvakbond.

"De spelers in de NHL houden van hun vaderland en nemen dit besluit niet licht op. Het is belangrijk om respect voor de mening van de spelers te hebben. Het besluit van de NHL is betreurenswaardig voor de sport, de spelers en miljoenen trouwe fans."

IOC

Het IOC stelt dinsdag in een eigen verklaring dat het besluit van de NHL "een grote teleurstelling moet zijn voor de spelers die absoluut voor hun land wilden uitkomen in Pyeongchang. Het IOC vindt het heel jammer voor de spelers."

Het IOC benadrukt dat de internationale ijshockeyfederatie (IIHF) de NHL "een aanbod had gedaan om onder dezelfde voorwaarden te spelen als bij de laatste vijf Winterspelen".

De IIHF had voorgesteld om de reis- en verzekeringskosten van de NHL-spelers te betalen. Bij de vorige vijf Spelen deed het IOC dat nog zelf, maar de bond stelt dinsdag dat ze "een commerciële nationale competitie natuurlijk niet anders kan behandelen dan internationale sportbonden die geen winstoogmerk hebben".

Karlsson

Verschillende topspelers reageerden in scherpe bewoordingen op het besluit van de NHL "Ik begrijp de beslissing niet", zegt de Zweed Erik Karlsson, de aanvoerder van Ottawa Senators. "Degene die die besluit genomen heeft, heeft geen idee waar hij mee bezig is."

De Zweedse doelman Henrik Lundqvist van New York Rangers sprak op Twitter van "zeer teleurstellend nieuws".

De Winterspelen van Pyeongchang beginnen op 9 februari 2018.