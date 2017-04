Klacht tv-kijker kost Amerikaanse golfster Thompson majorzege

Thompson had na twaalf van de achttien holes van haar slotronde bij de ANA Inspiration in Californië een voorsprong van twee slagen op de concurrentie toen een official haar vertelde dat ze vier slagen moest inleveren.

Een tv-kijker had via de website van de overkoepelende organisatie LPGA een mail gestuurd dat Thompson zaterdag tijdens de derde ronde haar bal verkeerd had 'gemarkt'.

Golfers gebruiken altijd een object - bijvoorbeeld een muntje - om de positie van hun bal aan te geven en op tv-beelden was te zien dat Thompson haar bal op de zeventiende hole op de verkeerde plek teruglegde voor een korte putt.

Een kleine 24 uur later veranderde de voorsprong van de Amerikaanse in één klap in een achterstand van twee slagen. Ze wist vervolgens alsnog een play-off uit het vuur te slepen, maar daarin verloor ze op de eerste hole van Ryu.

Emotioneel

Thompson was na afloop zeer emotioneel. "Wat er gebeurd is, is zeer ongelukkig", zei ze na haar laatste ronde. "Het was totaal niet expres dat ik mijn bal op de verkeerde plek teruglegde. Ik wist ook niet dat ik het gedaan had."

Veel profgolfers, onder wie Tiger Woods, spraken schande van de beslissing van de LPGA. Official Sue Witters, die het nieuws moest vertellen aan de totaal verraste Thompson, verdedigde het besluit.

"Wat had ik dan moeten doen? Ik kan niet naar bed gaan met de gedachte dat ik een overtreding van de regels heb laten gaan. Maar natuurlijk was het ook lastig voor mij, ik had er pijn van in mijn buik om eerlijk te zijn."

Thompson won de ANA Inspiration in 2014. Ze is de huidige nummer vier van de wereld.