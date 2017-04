Atletiekbond IAAF slachtoffer van aanval van Russische hackers

De IAAF weet niet zeker of de informatie daadwerkelijk gestolen is, maar die kans lijkt wel groot, meldt de bond maandag in een persbericht.

Een door de IAAF ingeschakeld cyberteam ontdekte de hack op 21 februari. Data over medische attesten van atleten, zogenaamde TUE's, waren van een IAAF-server afgehaald door Fancy Bears.

Een sporter kan een TUE aanvragen om legaal een bepaald medicijn te gebruiken dat op de lijst van verboden middelen staat. De IAAF heeft contact opgenomen met alle atleten die sinds 2012 zo'n medisch attest hebben aangevraagd.

"Onze prioriteit zijn de atleten die informatie aan de IAAF hebben verstrekt waarvan ze dachten dat het veilig en vertrouwelijk zou zijn", aldus IAAF-voorzitter Sebastian Coe. "Wij bieden hen onze oprechte excuses aan. Wij zullen er alles aan doen om deze situatie op te lossen."

Wiggins

Fancy Bears, hoogstwaarschijnlijk een Russische groep hackers, publiceerde vorig jaar al vertrouwelijke medische gegevens van atleten uit verschillende sporten. Die informatie was buitgemaakt door een cyberaanval op wereldantidopingagentschap WADA.

Fancy Bears lekte informatie over onder anderen de wielrenners Bradley Wiggins en Chris Froome, topatleet Mo Farah en tennisser Rafael Nadal.

Dit had vooral gevolgen voor Wiggins, die de laatste maanden onder vuur ligt vanwege onduidelijkheid over zijn medicijngebruik in zijn periode bij Team Sky.

Fancy Bears heeft voorlopig nog geen IAAF-informatie gepubliceerd; de laatste post op de site van de groep dateert van vorig jaar december.