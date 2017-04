Curlingteam verliest ook tweede en derde wedstrijd op WK

Tegen Japan kon Oranje lange tijd goed meekomen, maar de Aziaten maakten in het achtste end het verschil en wonnen met 9-6. Later ging Oranje met 8-3 onderuit tegen Noorwegen.

Nederland had zaterdag al zijn meerdere moeten erkennen in Duitsland (6-5).

"Het was jammer", zei Carlo Glasbergen, de 'lead' van het Nederlands team, na de derde groepswedstrijd. "Noorwegen had de stenen en het ijs net iets beter door dan wij. Dat was het grote verschil in deze wedstrijd."

Hij gelooft nog steeds in een goede afloop. "We hebben in verleden laten zien dat we goed kunnen terugkomen na een tegenslag. We hebben nog acht wedstrijden te gaan in de poule en gaan er alles aan doen om zo veel mogelijk winstpartijen binnen te slepen en ieder geval ons beste spel te laten zien."

Hoekman

Tegen Japan was Oranje dichtbij de zege. "Jammer genoeg hadden we in het achtste end een paar stenen die net niet de ideale uitkomst hadden", aldus Laurens Hoekman. "Daardoor kregen zij een kans om veel punten te scoren en die pakten ze. Dan wordt de kans klein voor ons.''

Maandagavond staat Nederland in het vierde groepsduel tegenover China.