Siegelaar wint prestigieuze Boat Race met Oxford

De 30-jarige Haarlemmer was met zijn ploeggenoten na ruim zeven kilometer op de Theems net iets sneller dan de boot van Cambridge.

Het is de tachtigste keer dat de winst in het jaarlijkse roeiduel tussen de beide universiteiten naar Oxford ging.

Siegelaar, die met de Holland Acht vorig jaar olympisch brons pakte in Rio de Janeiro, is de eerste Nederlandse winnaar van de Boat Race sinds Sjoerd Hamburger in 2009.

Hij was na Gerritjan Eggenkamp (2002), Sjoerd Hamburger (2009 en 2010), Roel Haen (2012) en Jasper Holst (2015) de vijfde Nederlandse man in de Boat Race.

Het was eerder op de dag even onduidelijk of de befaamde race kon doorgaan. Zaterdag werd in de buurt van de start een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, maar die kon zondagmiddag veilig verwijderd worden.

Zo'n 300.000 toeschouwers verzamelden zich langs de Theems om de traditionele race te volgen.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de winst overtuigend naar Cambridge. De roeiploeg zette een nieuw record neer door na 18 minuten en 33 seconden over de finish te komen. Nog nooit was een vrouwenploeg onder de 19 minuten gedoken.

De studentes van Oxford kenden een desastreuze start en keken direct tegen een achterstand aan. Ze konden hun fout niet meer goedmaken. Cambridge zegevierde met een voorsprong van een halve minuut.

Vorig jaar ging de zege naar Oxford. De Nederlandse Joanneke Jansen maakte toen deel uit van het winnende team.