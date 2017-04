Curlingteam begint WK in Canada met nipte nederlaag

Ondanks de verliespartij in het volgepakte stadion in Canada hield vice-skip Wouter Gösgens (18) een goed gevoel over aan het openingsduel.

"Deze wedstrijd geeft zeker vertrouwen voor de rest van het toernooi, het toont aan dat we in dit veld tegenstand kunnen bieden. Het was positief dat we alsnog zo ver kwamen, want het was gewoon een spannende wedstrijd."

Voor de jonge Gösgens en zijn teamgenoten was het hun eerste wedstrijd op een WK. "Het was een mooie ervaring. Leuk dat er zo veel publiek en zo veel sfeer was. Je probeert je er wel voor af te sluiten, maar als je moet gooien en er zitten een paar duizend man te schreeuwen, merk je dat natuurlijk wel."

Nederland speelt zondag tegen Japan, de nummer vier van het vorige WK.