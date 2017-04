Woods moet zich door rugblessure opnieuw afmelden voor Masters

"Ik heb zo'n beetje alles geprobeerd om toch mee te kunnen doen, maar het herstel van mijn rug gaat niet snel genoeg. Ik ben er niet klaar voor", liet viervoudig kampioen Woods weten in een verklaring op zijn website.

De voormalige nummer één van de wereld ontbrak ook al in 2014 en 2016. Woods won de Masters in 1997 voor de eerste keer en zegevierde in 2001, 2002 en 2005.

"Het zou een bijzonder jubileum met mooie herinneringen voor me worden, daarom baal ik er des te meer van. Ik kan nauwelijks geloven dat het al weer twintig jaar geleden is dat ik het groene winnaarsjasje voor het eerst aan mocht trekken."

Woods, veertienvoudig Majorwinnaar, was maandenlang uit de roulatie door twee rugoperaties en speelde vanaf eind vorig jaar weer enkele toernooien, maar zonder succes. Kramp in zijn rugspieren dwong hem in februari tot opgave in Dubai. Sindsdien staat hij weer aan de kant.

"Ik heb geen idee nog wanneer ik mijn rentree weer kan maken, maar ik blijf keihard werken aan mijn herstel om zo snel mogelijk weer mee te kunnen doen", beloofde de Amerikaan.