Westbrook heeft nog twee 'triple-doubles' nodig voor stokoud NBA-record

Het record van de inmiddels 78-jarige Robertson stamt uit het seizoen 1961/1962. Hij was toen goed voor 41 triple-doubles. Dat wil zeggen dat een speler in een wedstrijd op drie verschillende onderdelen (blocks, steals, assists, rebounds of punten) in de dubbele cijfers uitkomt.

Westbrook heeft de komende weken nog zeven wedstrijden om het stokoude record van Robertson te evenaren of te verbreken.

Ondanks een opnieuw sterk optreden van Westbrook verloor Oklahoma City wel van San Antonio. De Texaanse ploeg was met 95-100 te sterk. Kawhi Leonard was de topscorer aan de kant van de Spurs. Hij noteerde 28 punten. Ook LaMarcus Aldridge had een belangrijke rol. Hij was goed voor veertien punten en pakte tien rebounds.

De Spurs hadden slechts 37 seconden de leiding in de wedstrijd, maar dat was dus genoeg om met een overwinning huiswaarts te keren. San Antonio blijft door de overwinning tweede in de Western Conference. Alleen Golden State Warriors won dit seizoen meer wedstrijden. Oklahoma City bezet de zesde plaats.

In de Eastern Conference maakten de drie beste teams geen fout. Koploper Boston Celtics versloeg Orlando Magic met 117-116, Cleveland Cavaliers was met 122-105 te sterk voor Philadelphia 76ers en Toronto Rapots won, mede dankzij veertig punten van DeMar DeRozan, met 111-100 van Indiana Pacers.