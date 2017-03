EK hockey in Amstelveen heeft internationale primeur met oranje veld

Nog nooit eerder werd een internationaal toernooi gespeeld op een oranje ondergrond. Bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen was het veld blauw. In 2014 was de ondergrond weer groen bij de WK in Den Haag en op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werd weer gebruik gemaakt van een blauw veld.

De internationale bond FIH deed de laatste jaren uitgebreid onderzoek naar de beste kleurencombinaties voor zowel spelers, toeschouwers als televisiekijkers. Omdat de EK in Nederland plaatsvinden viel de keuze op een oranje veld in het Wagener Stadion.

"Onderzoek heeft uitgewezen dat de bal bij snelle sporten, zoals hockey, op televisie beter te volgen is op sterk contrasterende ondergrond", verklaart Joost Vettorato, manager evenementen bij de KNHB. "Fel blauw, zoals in Londen, bleek niet ideaal. Dat was ook de reden dat we in Den Haag weer op groene velden speelden."

Sneller en attractiever

Volgens Ton Raaphorst van TenCate Grass zijn ook verschillende internationals geraadpleegd bij het creëren van het nieuwe veld. "Door gebruik te maken van nieuwe technieken, zijn we nu zo ver dat geslagen stuiterende ballen binnen twee á drie stuitjes vlak doorrollen. Dit nieuwe veld moet het hockey nog sneller en attractiever maken."

Vettorato is blij met de keuze voor een oranje mat in Amstelveen. "Een tijd geleden stelden we de kleur oranje voor, en nu is dat nog werkelijkheid geworden ook. We gaan er samen met alle fans en internationals een schitterend feest van maken met dit extra oranje tintje."

De EK worden komende zomer van 18 tot en met 27 augustus afgewerkt in het vernieuwde Wagener Stadion. De Nederlandse mannen nemen het in de groepsfase op tegen België, Spanje en Oostenrijk. De vrouwen zijn ingedeeld bij België, Spanje en Tsjechië.

Twee jaar geleden bij de titelstrijd in Londen kroonden de Oranjemannen zich tot Europees kampioen. De vrouwenploeg verloor in de finale van Engeland.