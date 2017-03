Joost Reijns (29) zet per direct punt achter zwemcarrière

"Na tien jaar topsport te hebben bedreven heb ik besloten een einde te maken aan deze bijzondere carrière", verklaart de Noord-Hollander in een persbericht.

Reijns droomde naar eigen zeggen altijd van deelname aan de Olympische Spelen. "Het hoogst haalbare in de sport. Het zal helaas een droom blijven, maar ik heb onwijs genoten van de weg naar deze droom."

In 2012 genas Reijns van teelbalkanker. "Toen ik na een behandeltraject weer gezond verklaard werd, besloot ik om mijn droom weer op te pakken. Dat het een uitdaging zou worden stond vast."

"Dat het niet altijd even makkelijk zou gaan is gebleken en dat ik helaas mijn droom niet kon waarmaken heeft gevoeld als een teleurstelling en een mislukking."

Hoogtepunt

Reijns kijkt niettemin terug op mooie momenten in zijn loopbaan. "Het goud tijdens de NK 2012 in Amsterdam was een hoogtepunt, net als de WK in Kazan in 2008, waar we ons op de 4x200 meter vrije slag plaatsten voor de Olympische Spelen en zilver pakten op de 4x100 meter mixed vrije slag."

Zijn laatste internationale toernooi was de EK in Londen, waar hij met de 4x200 meter estafette bij de mannen het goud pakte.