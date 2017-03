Curlingmannen kijken uit naar 'fantastische ervaring' op WK in Canada

"We kijken er enorm naar uit", meldt 'skip' Jaap van Dorp donderdag vanuit Edmonton. "Het wordt ongetwijfeld een fantastische ervaring in een groot stadion, vol met ruim vijftienduizend Canadese curlingfans."

"Maar we komen hier niet om alleen om deel te nemen. We willen het maximale uit iedere wedstrijd halen en dan kijken we hoe ver het ons brengt."

Op het WK zijn veel punten te verdienen voor de wereldranglijst. Van die lijst plaatsen de beste zeven zich voor de Spelen. De landen daar net onder hebben in december een olympisch kwalificatietoernooi in Tsjechië. Gastland Zuid-Korea is al zeker van deelname.

Reële kans

"We hebben een reële kans", meent bondscoach Shari Leibbrandt. Zij was zelf als aanvoerster (skip) actief op het vrouwen-WK van 2006. Haar ploeg bestaat naast Van Dorp (27 jaar) uit Wouter Gösgens (18), Laurens Hoekman (19), Carlo Glasbergen (26) en reserve Alexander Magan (23).

Nederland begint zaterdag (22.00 uur Nederlandse tijd) tegen Duitsland, zondag volgen duels met Japan en Noorwegen. Donderdag eindigt de groepsfase na elf wedstrijden.