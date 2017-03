LeBron James passeert NBA-legende O'Neal op topschutterslijst aller tijden

Met zijn totaal van 28.599 punten passeerde James, die uitkwam op 26 punten tegen Chicago Bulls, de legendarische Shaquille O'Neal. De NBA-legende kwam tussen 1992 en 2011 uit op een totaal van 28.596.

Het NBA-record is in handen van Kareem Abdul-Jabbar, die de topscorerslijst aanvoert met 38.387 punten. Hij maakte tussen 1969 en 1989 furore in dienst van Milwaukee Bucks en Los Angeles Lakers.

Aan het begin van dit seizoen stond James nog twaalfde op de ranglijst. Zijn volgende doelwit is Dirk Nowitzki, die eerder deze maand de grens van 30.000 punten passeerde in het shirt van Dallas Mavericks.

De 32-jarige James had na afloop mooie woorden over voor zijn voormalige maatje O'Neal. "Shaq is één van de grootsten aller tijden en de meest dominante speler ooit. Ik heb heel veel respect voor hem en zie hem als mijn grote broer. Maar het zegt mij niets dat ik hem gepasseerd heb, dat betekent helemaal niks."

Koppositie

​Ondanks het persoonlijke succes van James was er ook tegenslag voor de 32-jarige forward. Regerend kampioen Cleveland Cavaliers ging met 99-93 onderuit in Chicago en verloor daardoor de koppositie in de Eastern Conference aan Boston Celtics.

Voor de 'Cavs' was het al het derde verlies op rij, na eerdere nederlagen tegen nummer drie Washington Wizards en San Antonio Spurs, de nummer twee in de Western Conference.

Nikola Mirotic was de grote man aan de zijde bij de Bulls. De Spaanse topschutter bracht 28 punten op het scorebord in het United Center van Chicago, drie meer dan zijn teamgenoot Jimmy Butler.