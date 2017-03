Zuid-Korea wil minimaal twintig medailles op Spelen in Pyeongchang

Als de Koreanen in Pyeongchang hun doelstelling halen, verbeteren ze hun beste prestatie tot nu toe op de Winterspelen. In Vancouver won Zuid-Korea in 2010 zes gouden, zes zilveren en twee bronzen plakken. Dat is een totaal van veertien.

In het medailleklassement eindigde Zuid-Korea destijds als vijfde. Als organisator van de Spelen wil het land nu in de top vier eindigen. Tijdens de vorige Spelen, drie jaar geleden in Sochi, presteerden de Koreanen teleurstellend. Er werden slechts acht medailles (drie keer goud) gepakt en daarmee werd het land dertiende in het klassement.

"We moeten proberen wat zilveren medailles om te zetten in gouden'', zei Jae-Kun Lee, baas van het nationale trainingscentrum van de Zuid-Koreaanse sporters donderdag in Seoul.

Voorspelling

Databureau Gracenote voorspelde onlangs dat Noorwegen het medailleklassement volgend jaar in Pyeongchang zal winnen. Zuid-Korea komt naar verwachting in de buurt van het record.

Nederland veroverde in Sochi liefst 24 medailles (acht keer goud), waarvan 23 bij het langebaanschaatsen. Shorttracker Sjinkie Knegt pakte brons op de 1000 meter.