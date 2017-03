Westbrook na 38e 'triple-double' voor Thunder weer stap dichter bij record

Het record van de inmiddels 78-jarige Robertson stamt uit het seizoen 1961/1962. Hij kwam toen tot 41 triple-doubles. Dat houdt in dat een speler in een wedstrijd zowel qua punten, assists als rebounds in de dubbele cijfers uitkomt.

Westbrook heeft nog acht wedstrijden met Oklahoma City om het record te evenaren dan te wel te verbeteren.

Tegen Orlando Magic nam Westbrook liefst 57 punten voor zijn rekening. Daarnaast noteerde hij dertien rebounds en elf assists in de Amway Center in Orlando. Het was voor Westbrook zijn vierde triple-double op rij.

Play-offs

Na afloop benadrukte Westbrook dat het record niet in zijn hoofd zit tijdens wedstrijden. "Ik denk er niet zoveel over na. Ik blijf gewoon gaan en wil het volgende punt maken", aldus Westbrook.

De zege van de Thunder was de achtste in de laatste tien duels. Het team van coach Billy Donovan is al zeker van een plek in de play-offs.