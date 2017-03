IJshockeybond wil flink betalen om NHL-sterren op Spelen te krijgen

De bijdrage kan oplopen tot omgerekend ruim 18 miljoen euro en is bedoeld om clubeigenaars in de Verenigde Staten enigszins tegemoet te komen, melden vertegenwoordigers van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) woensdag.

De vraag is of de financiële tegemoetkoming voldoende is om de clubs over te halen hun duurbetaalde spelers af te staan. Zij verliezen geld door de Spelen omdat de competitie dan stil moet liggen.

De aankondiging van de compensatie van de IIHF komt een week nadat NHL-baas Gary Bettman zei dat de kans groot is dat de NHL geen toestemming zal geven aan zijn spelers om deel te nemen aan de Spelen. De onderhandelingen lopen al maanden en mogelijk is er nu een doorbraak door de toezeggingen van de IIHF.

Nagano

Sinds 1998 (Nagano) stond de NHL bij alle Winterspelen toe om deel te nemen aan het grootste wintersportevenement ter wereld, waardoor bij de laatste vijf Spelen de grootste ijshockeyers ter wereld met elkaar konden strijden om olympisch goud.

Ook dit keer hebben de NHL-spelers al duidelijk gemaakt dat zij in Pyeongchang heel graag willen strijden om olympisch succes. Sommige spelers, onder wie de Russische vedette Alexander Ovechkin van Washington Capitals, zei dat hij hoe dan ook naar Zuid-Korea zal gaan, toestemming of niet.

Voor de Spelen in 2014 in Sochi bereikten de NHL en de IIHF pas in juli van 2013 een akkoord over deelname van de NHL-spelers. De olympische titel ging in Rusland naar Canada.

De Winterspelen van Pyeongchang beginnen op 9 februari 2018. De ijshockeyfinale is op de laatste dag, zondag 25 februari.