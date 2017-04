Nederlanders hopen WBC-succes door te zetten in nieuw MLB-seizoen

De Cubs zorgden in 2016 voor een van de mooiste sportverhalen van het jaar door voor het eerst sinds 1908 de titel te pakken in de MLB.

De regerend kampioen, die zondag op 'Opening Day' op bezoek gaat bij St. Louis Cardinals, begint als de favoriet aan het nieuwe seizoen, maar twee jaar op rij de titel winnen in de MLB is een zeer lastige taak. New York Yankees was de laatste die dat lukte in 1999 en 2000.

De Cubs hebben het overgrote deel van het kampioensteam weten te behouden. 'Closer' Aroldis Chapman, de hardst gooiende werper in de MLB, is overgestapt naar de Yankees, maar met Wade Davis is een zeer capabele vervanger gevonden.

Van de basisspelers is alleen midvelder Dexter Fowler vertrokken. De ervaren Jon Jay (32) of de jonge Albert Almora (22) moeten hem vervangen.

"Ik krijg veel vragen hoe we ervoor gaan zorgen dat we er dit jaar niet te makkelijk over gaan denken", zegt derde honkman Kris Bryant, die vorig jaar werd verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de National League.

"Het enige antwoord dat ik kan geven, is dat vorig jaar zo ontzettend leuk was, dat we dat allemaal nog een keer willen meemaken. Winnen is zeer verslavend."

29 ploegen beginnen zondag of maandag aan het lange reguliere seizoen van 162 wedstrijden in de hoop dat ze de Cubs van de troon kunnen stoten. De volgende zes Nederlandse internationals zullen naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen bij hun club, al moet Yankees-speler Didi Gregorius de eerste maand van het seizoen missen door een blessure.

Xander Bogaerts (24), Boston Red Sox

In de afgelopen dertien jaar was het duidelijk wie het gezicht was van de Red Sox: David Ortiz. De Dominicaanse slagman speelde een sleutelrol bij de kampioenschappen in 2004, 2007 en 2013, maar hij nam vorig seizoen op 41-jarige leeftijd afscheid van de MLB.

Het is nu aan het jonge en zeer talentvolle trio Bogaerts (24, korte stop), Mookie Betts (24, rechtsvelder) en Jackie Bradley Jr. (26, midvelder) om het stokje over te nemen van Ortiz.

"Ik weet niet zeker wie er in 2017 en de jaren daarna boven zal komen drijven", aldus Red Sox-president Sam Kennedy tegen Boston Magazine. "Maar ik denk dat onze fans een band hebben of zullen krijgen met onze jonge spelers. Tenminste, als we succes hebben."

Bogaerts stond vorig seizoen wederom hoog op allerlei statistische lijstjes, zoals met de meeste honkslagen (zevende met 192) en de meeste gescoorde punten (achtste met 115). Echt succes leverde het niet op, want de Red Sox werden in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld door Cleveland Indians.

Kenley Jansen (29), Los Angeles Dodgers

Jansen begint aan zijn zesde jaar als de 'closer' van de Dodgers, wat betekent dat hij de werper is die een zege in de laatste inning over de streep moet trekken. Statistisch gezien is de geboren Curaçaoënaar al vijf jaar een van de betere closers in de MLB, maar toch kreeg hij lange tijd niet echt de waardering die hoort bij die status.

Dat kan nu niet meer gezegd worden. Jansen werd vorig jaar voor het eerst geselecteerd voor de All Star-wedstrijd, hij speelde ondanks de nederlaag van de Dodgers tegen de Cubs in de halve finale een hoofdrol in de play-offs en in de winter werd hij een van de bestbetaalde closers door een nieuwe vijfjarig contract ter waarde van 80 miljoen dollar (74 miljoen euro).

Met Jansen hopen de Dodgers dit jaar eindelijk de eerste titel sinds 1988 te winnen. De ploeg uit LA won de afgelopen vier seizoenen steeds meer dan negentig wedstrijden, maar in de play-offs strandden de Dodgers keer op keer al voor de finale.

Andrelton Simmons (27), Los Angeles Angels

Simmons is een van de Nederlandse internationals die hoopt dat zijn deelname aan de World Baseball Classic (WBC) en de halve finale-plaats van Oranje een positieve invloed zal hebben op zijn MLB-seizoen.

"Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat de hogere intensiteit en focus tijdens de WBC ten opzichte van een gewone voorbereiding me zal helpen", zei Simmons vorige week tegen de LA Times. "Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar ik voel me absoluut beter dan normaal aan de vooravond van een seizoen."

Simmons begint aan zijn tweede seizoen bij de Angels, die in 2016 ondanks de aanwezigheid van midvelder Mike Trout - algemeen gezien als de beste honkballer ter wereld - niet in de buurt kwamen van de play-offs. Ook dit jaar wordt de ploeg uit LA niet gezien als een de favorieten voor de titel.

Jurickson Profar (24), Texas Rangers

Profar kan van alle MLB-spelers met een Nederlands paspoort misschien wel het meest profiteren van zijn deelname aan de WBC. De pas 24-jarige slagman uit Curaçao, die heel 2014 en 2015 miste door blessures, maakte veel indruk op het officiële WK met een slaggemiddelde van 0.464 (13 honkslagen in 28 slagbeurten).

Mogelijk zorgt dat ervoor dat Profar dit seizoen een grotere rol zal spelen bij de Rangers dan vorig jaar, toen hij geen vaste basisspeler was. De van origine korte stop, die bij de WBC in het midveld speelde, heeft als voordeel dat hij op veel posities inzetbaar is.

Profar lijkt zich in eerste instantie te moeten richten op een plek in het linksveld, waar hij samen met Ryan Rua en Delino DeShields moet vechten om wie het meeste speeltijd krijgt.

Jonathan Schoop (25), Baltimore Orioles

Schoop is al drie jaar onomstreden als de vaste tweede honkman van de Orioles. Vorig seizoen was hij een van de slechts drie spelers in de hele MLB die alle 162 wedstrijden in het reguliere seizoen in actie kwamen.

De in Willemstad geboren international hoopt voort te borduren op de persoonlijke records van 25 homeruns en 82 binnengeslagen punten die hij vorig seizoen neerzette.

Maar Schoop zal vooral hopen dat zijn team zich kan revancheren voor de pijnlijke nederlaag in de 'wildcardwedstrijd' tegen Toronto Blue Jays (5-2 na verlenging), waardoor de play-offs na één duel al voorbij waren.

Didi Gregorius (27), New York Yankees

Gregorius kende een zeer goede WBC voor het Nederlands team totdat hij in een oefenduel voor de halve finale een schouderblessure opliep. De korte stop miste daardoor de nederlaag tegen Puerto Rico en hij mist waarschijnlijk de hele eerste maand van het nieuwe MLB-seizoen.

Het verpestte het humeur van Yankees-manager Joe Girardi flink, want Gregorius heeft zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een belangrijke speler bij de beroemde club uit New York.

De Yankees hopen dat Gregorius vanaf mei weer een hoofdrol kan spelen bij de ploeg die vorig jaar voor de derde keer in vier jaar de play-offs misten. De fans van de 27-voudig kampioen hopen dit jaar vooral op de doorbraak van een trio 24-jarigen: Aaron Judge (rechtsveld), Gary Sanchez (catcher) en Greg Bird (eerste honkman).

De laatste tien kampioenen in de MLB

2007: Boston Red Sox

2008: Philadelphia Phillies

2009: New York Yankees

2010: San Francisco Giants

2011: St. Louis Cardinals

2012: San Francisco Giants

2013: Boston Red Sox

2014: San Francisco Giants

2015: Kansas City Royals

2016: Chicago Cubs