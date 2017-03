Federer na zege op Del Potro naar vierde ronde in Miami

Del Potro was in de tweede ronde nog een maatje te groot voor Robin Haase, maar hij was nu niet opgewassen tegen Federer.

De Zwitserse nummer vier van de plaatsingslijst trok de eerste set in een mum van tijd naar zich toe en pakte ook in het tweede bedrijf een rappe voorsprong. Die gaf Federer niet meer weg, waarna hij na een kleine anderhalf uur als winnaar van de baan stapte.

De winnaar van de Australian Open neemt het in de vierde ronde op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Die was in drie sets te sterk voor Sam Querrey: 3-6, 6-2 en 6-3.

Federer steekt de laatste tijd in uitstekende vorm. Mede dankzij zijn eindzege vorige week bij het Masterstoernooi van Indian Wells is hij inmiddels terug te vinden op de zesde plaats op de wereldranglijst.

De Zwitser verloor dit seizoen pas één partij. In Dubai wist de de Rus Evgeny Donskoy hem verrassend een nederlaag toe te brengen.