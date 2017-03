Federer en Wawrinka naar vierde ronde in Miami

Federer klopte Juan Martin Del Potro: 6-3 en 6-4. De Argentijn was in de tweede ronde nog een maatje te groot voor Robin Haase, maar hij was nu niet opgewassen tegen Federer.

De Zwitserse nummer vier van de plaatsingslijst trok de eerste set in een mum van tijd naar zich toe en pakte ook in het tweede bedrijf een rappe voorsprong. Die gaf Federer niet meer weg, waarna hij na een kleine anderhalf uur als winnaar van de baan stapte.

De winnaar van de Australian Open neemt het in de vierde ronde op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Die was in drie sets te sterk voor Sam Querrey: 3-6, 6-2 en 6-3.

Federer steekt de laatste tijd in uitstekende vorm. Mede dankzij zijn eindzege vorige week bij het Masterstoernooi van Indian Wells is hij inmiddels terug te vinden op de zesde plaats op de wereldranglijst.

De Zwitser verloor dit seizoen pas één partij. In Dubai wist de de Rus Evgeny Donskoy hem verrassend een nederlaag toe te brengen.

Wawrinka

Ook Stan Wawrinka plaatste zich dinsdag voor de vierde ronde in Miami. De als eerste geplaatste Zwitser was met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Tunesiër Malek Jaziri.

In de vierde ronde stuit Wawrinka op Alexander Zverer. De 19-jarige Duitser was na drie tiebreaks (6-7(5), 7-6(7) en 7-6(5)) te sterk voor de Amerikaan John Isner.

Vrouwen

In het vrouwentoernooi wist Angelique Kerber de kwartfinale te bereiken. De mondiale nummer één was met 6-4 en 7-5 te sterk voor de Japanse Risa Ozaki.

De Duitse neemt het in de kwartfinale op tegen Venus Williams. De Amerikaanse won met 6-3 en 7-6 (4) van de Russin Svetlana Kuznetsova.

Ook Karolina Pliskova, Simona Halep, Johanna Konta, Mirjana Lucic-Baroni, Carlone Wozniacki en Lucie Sfarova schaarden zich bij de laatste acht.