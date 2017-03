Boomgaardt per direct weg als bondscoach Belgische hockeysters

De 44-jarige Boomgaardt, die 192 keer voor het Nederlands team uitkwam en met Oranje grote prijzen pakte, werd nog geen jaar geleden aangesteld bij het nationale vrouwenteam.

Ze kreeg de opdracht de Belgische hockeysters naar het WK van 2018 en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te loodsen.

"Er is hard gewerkt om de meningsverschillen weg te werken en de neuzen in dezelfde richting te zetten, maar dit bleek uiteindelijk niet mogelijk. Ageeth heeft beslist dat het beter was voor haar en voor het team een stap opzij te zetten", luidde de persmededeling van de bond.

De taken van Boomgaardt worden voorlopig overgenomen door assistent-coach Niels Thijssen. Hij was in 2015 ook al even interim-coach van de hockeysters. Hij staat in ieder geval tot het einde van de zomer 2017 voor de groep.