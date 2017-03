NFL-eigenaars keuren verhuizing Raiders naar Las Vegas goed

Raiders-eigenaar Mark Davis kreeg bij een NFL-congres in Phoenix de benodigde driekwartmeerderheid (24 van de 32 stemmen) voor zijn verhuisplannen.

De drievoudig Super Bowl-kampioen zal daardoor vanaf het komende seizoen, dat begint in september, door het leven gaan als Las Vegas Raiders.

De Raiders zijn al de derde NFL-ploeg in amper een jaar tijd die van stad verhuizen. Vorig jaar gingen de Rams van St. Louis naar Los Angeles en eerder dit jaar trokken de Chargers van San Diego naar LA.

De Raiders veranderen zelf voor de derde keer van stad en naam. De club ontstond in 1960 als Oakland Raiders, verhuisde in 1982 naar Los Angeles en keerde twaalf jaar later weer terug naar Oakland.

De Raiders waren al jaren op zoek naar nieuw stadion. Het huidige stadion, de Oakland Coliseum, is al 51 jaar oud en voldoet volgens de NFL en de club zelf niet meer.

Belastinggeld

Las Vegas is in tegenstelling tot Oakland bereid om veel belastinggeld in het bouwen van een nieuw stadion te steken.

Plaatselijke autoriteiten van de gokstad in Nevada hebben 750 miljoen dollar (688 miljoen euro) toegezegd voor de bouw van een nieuwe arena voor de Raiders.

NFL-baas Roger Goodell noemde een ultieme poging van Oakland om de Raiders in de stad te houden vorige week "geen haalbare oplossing".

De Raiders worden de tweede profclub uit de vier grote Amerikaanse sporten (American football, ijshockey, honkbal en basketbal) in Las Vegas.

IJshockeycompetitie NHL zorgde vorig jaar juni voor de primeur door 'Sin City' een nieuwe ploeg toe te kennen. De Las Vegas Golden Knights zullen vanaf het seizoen 2017/2018 instromen in de NHL.