Nadal wint met moeite van Kohlschreiber in duizendste ATP-wedstrijd

Het betekende de 822e zege voor Nadal in zijn carrière. Voor het eerst sinds 2008 won de 30-jarige Spanjaard geen enkele game in de eerste set van een ATP-wedstrijd.

Nadal is pas de elfde speler die duizend of meer wedstrijden speelt in de ATP-tour. Jimmy Connors is met 1535 duels recordhouder.

"Duizend wedstrijden is een flink aantal", zei Nadal na zijn zege. "Het is een goed teken, want het betekent dat ik een lange carrière heb.

"Ik heb vaak gehoord dat ik een korte carrière zou hebben, daarom is dit een belangrijke dag voor me. Ik kan me mijn eerste wedstrijd nog goed herinneren, want het was thuis op Mallorca. Mijn eerste zege op de ATP-tour, een geweldig gevoel."

Vermanend

De in Miami als vijfde geplaatste Nadal had een slechte start. Kohlschreiber pakte direct de openingsgame op de service van Nadal en twintig minuten later had de Spanjaard nog geen game gewonnen en stond de 33-jarige Duitser een set voor.

adal sprak zichzelf voor het begin van de tweede set vermanend toe, behield deze keer wel zijn eerste servicegame, en ging steeds beter tennissen.

Kohlschreiber begon te wankelen en bij een 2-2 stand schakelde Nadal een tandje bij, won zeven games op rij en zette de nummer 31 op de ATP-ranking voor een haast onmogelijke opgave.

Kohlschreiber wist nog wel drie games op eigen service te winnen maar kwam in de games van Nadal niet in de buurt van een break.

Nadal neemt het nu in de kwartfinale op tegen de Fransman Nicolas Mahut.

Raonic

Milos Raonic moest hij zich zondag met een hamstringblessure afmelden voor zijn partij in de derde ronde tegen de Amerikaan Jared Donaldson.

De Canadees stond vorig jaar nog in de finale op Wimbledon. In februari trok de huidige nummer vijf van de wereld zich wegens een beenblessure terug uit het toernooi van Delray Beach.

De pupil van de Nederlandse coach Richard Krajicek ontbrak daarna ook in Acapulco en Indian Wells, waarna hij vrijdag in de tweede ronde in Miami zijn rentree maakte en in twee sets te sterk was voor Viktor Troicki.

Kerber

In het vrouwentoernooi wist Angelique Kerber zich te plaatsen voor de vierde ronde. De Duitse rekende in twee sets af met de Amerikaanse Shelby Rogers: 6-4 en 7-5.