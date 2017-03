Viñales wint MotoGP van Qatar, geen punten Bendsneyder in Moto3

De Spanjaard bleef op het Losail-circuit in Doha de Italianen Andrea Dovizioso en Valentino Rossi voor. Marc Marquez, de wereldkampioen van 2016, werd vierde.

Viñales mocht zijn eerste race voor Yamaha vanaf de eerste startplek beginnen op basis van zijn prestaties tijdens de trainingen. De kwalificatie werd zaterdag geschrapt, omdat er teveel water op het Losail-circuit stond. Ook de race zelf werd zondag met ruim een half uur uitgesteld na een regenbui.

De Spanjaard vertrok vanaf polepostion, maar verspeelde die meteen aan de Italiaan Andrea Iannone. Vervolgens nam MotoGP-debutant Johann Zarco brutaal de leiding over. De Fransman, overgekomen van de Moto2, maakte in de zesde ronde echter een stuurfout en ging onderuit.

In de strijd om de overwinning viel Iannone ook weg na een schuiver, waarna Viñales en Dovizioso om en om de leiding pakten. De Spanjaard trok uiteindelijk aan het langste eind.

Bendsneyder

Bendsneyder bleef in de eerste Grand Prix van het seizoen in de Moto3 met lege handen. De 18-jarige Rotterdammer kwam in Qatar niet verder dan de 26e plaats.

Bendsneyder mocht vanaf de vierde startplek vertrekken, maar kende een dramatisch begin van de race.

Hij zakte al snel terug naar de twaalfde positie en gleed tot overmaat van ramp in de derde ronde ook nog eens onderuit.

Bendsneyder leek last van zijn been te hebben, maar kon zijn weg wel vervolgen. Een goede eindklassering zat er echter niet meer in voor de talentvolle coureur van Red Bull KTM Ajo.

De overwinning ging naar Joan Mir. De Spanjaard van Leopard bleef de Brit John McPhee (tweede) en landgenoot Jorge Martin (derde) nipt voor.

Bendsneyder is bezig aan zijn tweede seizoen in de lichtste klasse van de motorsport. Vorig jaar reed hij 74 punten bij elkaar, goed voor de veertiende plaats in de WK-stand.