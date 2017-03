Bendsneyder houdt na crash geen punten over aan openingsrace in Qatar

Bendsneyder mocht vanaf de vierde startplek vertrekken, maar kende een dramatisch begin van de race.

Hij zakte al snel terug naar de twaalfde positie en gleed tot overmaat van ramp in de derde ronde ook nog eens onderuit.

Bendsneyder leek last van zijn been te hebben, maar kon zijn weg wel vervolgen. Een goede eindklassering zat er echter niet meer in voor de talentvolle coureur van Red Bull KTM Ajo.

De overwinning ging naar Joan Mir. De Spanjaard van Leopard bleef de Brit John McPhee (tweede) en landgenoot Jorge Martin (derde) nipt voor.

Bendsneyder is bezig aan zijn tweede seizoen in de lichtste klasse van de motorsport. Vorig jaar reed hij 74 punten bij elkaar, goed voor de veertiende plaats in de WK-stand.